Federazione polacca, il vice presidente: "Legia dai due volti, domani vedremo una squadra grintosa. Zielinski? Il problema è la testa: non ci mette la giusta cattiveria"

Napoli Calcio - Marek Kozminski, vice presidente della Federazione polacca, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Fino a questo momento abbiamo visto due facce del Legia Varsavia: da grande squadra e calciatori veri a gare giocate malissimo. Sono quasi fuori dai giochi per il campionato. Ci aspettiamo una squadra grintosa, che sa difendere e che è andata a vincere a Mosca e vinto in casa col Leicester. Zielinski? Un giocatore fortissimo ma gli manca quel qualcosa che gli consente di fare il grande calcio. Il problema è la testa: non ci mette la giusta cattiveria. Anche in Nazionale gioca bene, ma solo bene e non benissimo".