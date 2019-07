Fedele: "Pépé un Robben più forte fisicamente. Ancelotti cambia sempre opinione, al Napoli mancano due giocatori"

Ultimissime Napoli - A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Enrico Fedele, procuratore

"Pepè è un Robben più forte fisicamente: gli piace partire da quella zona ed accentrarsi, ma non so se serve al Napoli. Magari il Napoli vuole prenderlo per il decreto crescita o perchè comunque deve investire avendo incassato per le cessioni. Ciò che dice Ancelotti non mi interessa perchè cambia sempre opinione. Milik è un ottimo giocatore, ma se non sta bene, il Napoli non ha il sostituto e non può essere Pepè che è un ottimo giocatore, ma ha bisogno di spazi. Per le caratteristiche del Napoli, serve un attaccante forte. Icardi è un finalizzatore, non è quel giocatore che ricorre l'avversario, ma butta la palla in porta.

Elmas è un intermedio, simile a Fabian e Zielinski e per questo dico che il Napoli manca ancora di un mediano e un attaccante".