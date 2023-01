Fedele: "Il Napoli si può solo suicidare! Spalletti? Non ha detto la verità..."

Notizie Napoli calcio. L'ex dirigente Enrico Fedele a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento del Napoli e non solo.

Fedele su Napoli-Juventus

Come vede Napoli-Juventus?

"Il Napoli si può solo suicidare, è la squadra più forte. Negli scontri diretti l'importante è non perdere. Se sta bene il Napoli, va bene. Se manca qualcuno, c'è sempre qualcuno pronto a subentrare e a dare la stessa qualità. Solo scelte scellerate in campo potrebbero agevolare la Juventus. Credo che sia nettamente favorito".

Partita quindi non decisiva, come dice Spalletti?

"Credete ancora alle dichiarazioni degli allenatori? Non si dice mai la verità. Il Napoli ha talento. Il Milan è Leao al 70%. L'Inter se non segna Lukaku o Lautaro va in difficoltà, il Napoli non è così. La Juventus ha Fagioli, che non è all'altezza. La Juve dovrebbe avere altri interpreti per certi obiettivi. La crisi della Juve è la mancanza di difensori. E' la migliore difesa per caso".

Chi i possibili protagonisti della sfida?

"Chiesa lo farei partire dal 1'. Osimhen può essere decisivo ma anche il georgiano, se sta bene. Chi lo marca della difesa a tre?".