Fedele: "Napoli, io non avrei scelto Tudor ma optato per lui"

A parlare delle vicende in casa Napoli è stato l'ex dirigente Enrico Fedele, intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "Io conosco molto bene Mazzarri ma non lo vedo per il post-Garcia. E' un medico di famiglia unico, per così dire. Conosce già l'ambiente e sa lavorare bene. Se avessi dovuto prendere qualcuno, avrei preso Cannavaro, perché ha sempre giocato col 4-3-3 e questa squadra è adatta per questo modulo. Tudor dovrà essere intelligente come Allegri ai tempi dell'addio di Conte, quando per un certo periodo non cambiò nulla per poi andare a modificare qualcosa. Non farei subito il passaggio alla difesa a tre, sarebbe un'alterazione del modello iniziale.

Questo è un fallimento del progetto tecnico di ADL, che è stato assalito da megalomania. Se Tudor vuole un contratto di due anni e il presidente glielo vuole fare con un 1 e con delle clausole che escludono il rinnovo, già di per sè si parte male. A Napoli si trova un presidente ingombrante. In questo momento, con tutto il mio rispetto, ADL deve farsi da parte e creare una struttura societaria seria, che si avvalga di dirigenti importanti. Ma se questo presidente vuole fare tutto, sbaglia. Il calcio è dei calciatori, di chi fa calcio da sempre".