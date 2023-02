Fedele: "Napoli composto da tanti giocatori che non hanno vinto niente, due giocatori hanno fatto la differenza"

Enrico Fedele, dirigente sportivo ed ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro:

«Come si mantiene la concentrazione in questo momento? E’ facile, basta soffiare sulle motivazioni di questi calciatori: il Napoli è composto da tanti elementi che non hanno vinto niente, hanno fame e ansia di vittoria. L’elemento diverso dallo scorso anno? Un po’ di fattori, sicuramente la fame, la voglia di vincere, ma anche alcuni calciatori che hanno fatto la differenza, Kim e Kvaratskhelia in particolare. Ovvio che lo spirito è innanzitutto cambiato. E poi Osimhen che, rispetto alle previsioni, è migliorato molto velocemente, bruciando le tappe ed ora è dominante e devastante. Demme? Felice che sia rimasto, non è Lobotka ma può essere molto utile alla causa, per dinamismo e passo corto»