Fedele: "Maxime Lopez? Al Napoli lo vedrei bene, ma non so se al posto di Lobotka o assieme..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Gaetano Fedele, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Maxime Lopez? Dal punto di vista calcistico è cresciuto molto da quando è arrivato al Sassuolo, ha imparato ad essere un metronomo e lo vedrei molto bene al Napoli, ma non so se al posto di Lobotka o assieme a lui: entrerebbe però nel discorso della ricerca di giocatori di qualità. In carriera ha fatto anche il trequartista, è stato bravo De Zerbi a trovargli una posizione”