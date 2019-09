Fedele: "Luperto è inesperto, avrei tenuto Chiriches! James? ADL pensava non servisse uno come lui..."

Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Sul Napoli

"Manca un centrocampista a questa squadra, visto il modulo che voleva fare Ancelotti. Sono tutti giocatori adatti al 4-3-3. Le squadre si fanno con una certa idea ed equilibrio. Ancelotti deve mettere i giocatori al posto giusto. Allan è al posto giusto? No. Zielinski può fare l'esterno? No. E così via. C'è confusione. Dal punto di vista economico e finanziario, trenta e lode al Napoli. Sono stati bravissimi a vendere giocatori che non facevano parte del gruppo storico. Io non avrei venduto solo Chiriches, che poteva sostituire Albiol. Luperto? L'ho visto crescere, può fare due ruoli, centrale e terzino, ma è molto inesperto. L'Inter cosa ha fatto? Ha preso due grandi giocatori che hanno aumentato e risolto i problemi, Godin e Lukaku. Il Napoli quale giocatore ha preso per aumentare la qualità? Lotteremo per vincere se la Juve inciampa, ma altrimenti non è costruita per vincere. James? De Laurentiis pensava che non servisse un giocatore come lui, uno che fa fare i gol, ma uno che fa gol. Per questo ha chiesto il diritto di riscatto".