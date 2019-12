Fedele: "Il Napoli è una squadra da rifondare. Lozano? Sembra essere tornati al peggior Vargas..."

Ultime calcio Napoli - Enrico Fedele ha parlato ai microfoni della trasmissione 'Tutti convocati' su Radio 24:

"Ancelotti è stato al gioco, dicendo che era un mercato da 10 e lode, ma poi si è trovato con una squadra con troppi esterni. Lozano? Mi ricorda il peggiore Vargas. Gattuso è arrivato in una squadra che dal punto di vista mentale soffre, lui ieri ci ha messo del suo togliendo Allan, l'unico giocatore incontrista che aveva, dando così spazio agli ottimi contropiedisti del Parma. La verità è che il Napoli è una squadra da rifondare, senza campioni. L'unico che lo è stato, per un periodo, è Koulibaly. Poi tanti buoni giocatori che funzionavano in uno spartito preciso. Adesso è finito un ciclo"