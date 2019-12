Fedele: "Il Genk va a Pompei e se ne torna, la partita di domani non conta a niente"

Ultimissime calcio Napoli - Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Partita che non conta, le partite si fanno tra due squadre che hanno la stessa forza: qua parliamo di una squadra che va a Pompei e se ne torna. Partita che non conta per il futuro perché il Napoli passa. E' una partita che può ingannare? Credo di no, se il Napoli gioca alla grande vince contro nessuno ma questo non deve far dimenticare di cò che serve al Napoili. Il Napoli deve guardare al futuro e deve conquistare il quarto posto".