Fedele: "Gli agenti dei calciatori del Napoli e De Laurentiis non dicono mai la verità"

Enrico Fedele, dirigente e opinionista, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte: "Non era obbligatorio che De Laurentiis applaudisse Ziliani: lo ha fatto per ri-confermare ciò che ha detto. Per la serie: 'Vedete? Ce ne sono altri che la pensano come me... Non sarebbe stato meglio un vostro silenzio?'. L'agente di Kvaratskhelia ha dato ragione al presidente, smentendo le voci di giornale che danno il georgiano per scontento del suo stipendio? Per fare in modo che la società ne esca indenne, si organizzano dichiarazioni... La tromba allo zingaro, però, non si vende: chi viene dalla strada sa cosa succede, queste cose sono organizzate solo per tenere buona la gente e screditare anche i giornalisti. Queste cose succedono da tempo. Si sa che qualcosa sotto c'è. Gli agenti dei calciatori del Napoli e De Laurentiis dicono sempre la verità? Non la dicono mai. Però, non dicono bugie. Il Napoli ha fatto suo un credo: si tratta sottotraccia e non si dice cosa si va a fare, se non ai diretti interessati. C'è un obbligo: quello di non parlare. Io avevo venduto Crespo alla Lazio, ma la sera stessa andammo in tv a dire che per il Parma era incedibile".