Fedele: "Gaetano al Cagliari non so quanto giocherà, è una scommessa o una cortesia! ADL ha distrutto tecnicamente il Napoli"

Calciomercato Napoli - “Gaetano al Cagliari non so quanto giocherà , con la formula del prestito secco giocherà poco, soprattutto se le cose non dovessero andare bene, sarebbe stato meglio prestito con riscatto. Il Cagliari – ha detto il dirigente sportivo ed opinionista Enrico Fedele nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte -  doveva riempire una casella a centrocampo ma Gaetano, ottimo giocatore, è una scommessa o una cortesia, perché non ha grande esperienza di Serie A”

“Ho perplessità su come De Laurentiis abbia saputo costruire imprenditorialmente una squadra e poi l’abbia tecnicamente distrutta. Lo scudetto è stato vinto grazie all’intelligenza dell’imprenditore, e affidandosi agli uomini di calcio. Poi dopo lo scudetto ha avuto la tracotanza di voler fare tutto da solo ed è accaduto quello che è sotto gli occhi di tutti. Lindstrom è stato preso erroneamente come tornante e non lo è, dimostrazione ne sia l’acquisto invernale di Ngonge. È una mezza punta alla Kvara, bravo palla al piede e nell’uno contro uno. Giusto rinnovare Politano, ingiusto non rinnovare Zielinski, ingiusto aver preso Lindstrom come tornante, ingiusto che Kvara rimanga con questo ingaggio fino a fine contratto, ingiusto trattenere Ostigard dopo tre mesi di dubbi. È stato un mercato pasticciato: dobbiamo tamponare una ferita, e la si tampona con il difensore veloce, che non è arrivato. Il Napoli ha problemi in difesa e non prende il difensore, è questo che lascia perplessi. Demme è stato molto utile, non è un fuoriclasse, quando chiamato in causa ha fatto buone partite di sacrificio 4-3-3 contro il Verona? L’allenatore sceglie lo schema in base alla situazione, Mazzarri cambiava modulo anche nella precedente esperienza sulla panchina del Napoli”