Fedele: "Gabri Veiga è una sorta di Fabian Ruiz, è solo più veloce dell'ex Napoli"

Notizie calcio. Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio Marte dell'obiettivo azzurro Gabri Veiga:

"Gabri Veiga è una sorta di Fabian Ruiz, pur essendo più veloce? Sì, esatto. E' un centrocampista d'attacco - ha detto - e al quale piace rifinire. E' un buon giocatore, nel complesso, ma ognuno si deve adeguare alle caratteristiche della squadra in cui vai ad inserirlo. In altri campionati, non si guarda così tanto alla tattica, quindi dobbiamo vederlo in Italia, prima di gridare al fenomeno. Dal punto di vista tecnico, però, non si discute".