Fedele: "Di Lorenzo è un’insalata di mare! Questo Napoli non va da nessuna parte, mi meraviglio di Ancelotti"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Enrico Fedele, procuratore

“Di Lorenzo è un buon giocatore, ma ha sempre fatto il quinto a destra, come Maggio per intenderci. Lazzari è più veloce, Di Lorenzo più potente. Diciamo che è un’insalata di mare.

Il Napoli dovrebbe competere in campo nazionale ed internazionale, ma con questa squadra non va da nessuna parte e mi meraviglio di Ancelotti.

Milik è un buon attaccante, ma per fare il salto di qualità servono calciatori di livello, che conoscono il campionato italiano e che segnano da una vita. Tifo per Icardi perché credo si possa intavolare una trattativa di scambio con Insigne e sarebbe positivo per entrambi i calciatori. Zapata, Dzeko, Immobile, sono questi i bomber che sanno come segnare e conoscono il campionato italiano”