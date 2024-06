Fedele: "Conte? Ha un patto con De Laurentiis: andrà via nel caso non fosse rispettato"

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La conferenza di ieri ha messo in evidenza una cosa: ci sono due personaggi, Conte e De Laurentiis. Il presidente ha parlato tre minuti, non un'ora e mezza come l'anno scorso. Cosa mi è piaciuto di più di Conte? Quando ha detto che comanda lui ed ha un accordo che non può essere disatteso, perché sennò se ne va: ha chiesto, prima di venire, che Kvara e Di Lorenzo restassero. Sin dall'inizio, ha messo in chiaro chi comanda".