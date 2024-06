Fedele: "Complimenti a De Laurentiis, ha preso il miglior talento in circolazione"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Calciomania” di Massimo D’Alessandro è intervenuto Gaetano Fedele, procuratore

“Conte al Napoli? Sono confuso e felice. Scherzi a parte, Conte credo sia davvero l'allenatore giusto per il Napoli, ma questa scelta di De Laurentiis non me l'aspettavo. Prendendo Conte, ha fatto tanti passi indietro, si è messo da parte e non posso che complimentarmi con De Laurentiis che ha preso il talento migliore che c'era sul mercato. In questa prima fase sono molto ottimista, ma la firma è solo la prima tappa di un lavoro che deve proseguire nei prossimi mesi.

Il nodo cruciale in questo matrimonio è il rapporto tra De Laurentiis e Conte. Loro hanno un carattere molto simile per cui ci vorrà un grande lavoro di diplomazia e il segreto sta proprio in questo lavoro che dovranno fare i collaboratori".