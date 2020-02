Fedele: "Callejon non rinnoverà. Koulibaly già sulla strada di Parigi"

Enrico Fedele, ex procuratore e dirigente sportivo, interviene ai microfoni di “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare di Sarri e dei rinnovi in casa Napoli: "Callejon e Koulibaly invece che situazione stanno vivendo? Neanche lo spagnolo rinnoverà come Mertens, ne sono sicuro. Sul difensore penso che sia già sulla strada verso Parigi. Il Napoli penso potrà incassare poco meno di 100 milioni dalla cessione del difensore, infatti per sostituirlo si è preso Rrahmani e si sta ragionando per Kumbulla. Tutte queste operazioni indicano, come dicevo prima, un ridimensionamento”.