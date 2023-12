Fedele: "C'è un solo giocatore che mi ha impressionato positivamente ieri"

Notizie Calcio Napoli - “L’unico che mi aveva favorevolmente impressionato è stato Cajuste. Lo svedese ha mostrato discreti numeri tecnici sorretti da un discreto stato di forma: aggressivo, autoritario e buon palleggiatore. Preferisco, per concludere, evitare di esprimermi sulle prestazioni dei “titolari” spediti in campo per far fuori il Frosinone. Sarei molto, ma molto cattivo. A loro va gran parte della umiliante sconfitta. Ma avete visto Di Lorenzo che ha combinato? Bhe, lasciamo stare".

E’ quanto scrive Enrico Fedele sulle colonne de Il Roma oggi in edicola all’indomani di Napoli-Frosinone 0-4.