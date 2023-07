Fedele: "C'è un giocatore della Juve che vorrei al Napoli, per lui farei follie"

Notizie Calcio Napoli - Il procuratore e dirigente sportivo, Enrico Fedele, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Marte:

"Dicono che Piotr Zielinski possa finalmente accettare l'offerta di rinnovo fattagli da Aurelio De Laurentiis, anche se il presidente vuole dargli uno stipendio al ribasso? Me lo auguro, perché il centrocampista polacco sa essere determinante. Se dovessi scegliere, mi priverei di Hirving Lozano, ma mai di Zielinski.

Chi potrebbe acquistare il Napoli per sostituire eventualmente il Chucky? Io una pazzia la farei e cercherei di prendere Federico Chiesa. Se devo comprare un calciatore in grado di fare la differenza, allora vado sul talento della Juventus. Fisicamente non è molto costante, dal momento che salta diverse partite, ma nel modulo di Rudi Garcia potrebbe esaltarsi e fare il Gervinho della situazione, una freccia vera e propria".