Fedele attacca: "Natan? E' la quarta scelta per sostitutire Kim, si usano scuse per giustificare il mancato utilizzo"

Notizie calcio. Enrico Fedele, noto opinionista ed ex dirigente, ha parlato del momento del Napoli senza giri di parole:

“Per il Napoli, contro il Genoa, sarà dura? Se diciamo che è difficile, facciamo gli ipocriti. Il Napoli deve inanellare tre vittorie contro Genoa, Braga e Bologna, che sono avversari alla portata. Se ne farà di meno, non avrà rispettato le aspettative”.

Come sostituire l’infortunato Politano? Serve il 4-3-3 con Elmas alto a destra. Se non gioca il macedone, opterei per il 4-3-2-1, con Zielinski accanto a Lobotka ed Anguissa, alle spalle di Kvaratskhelia, Raspadori e Osimhen. Se invece usi Elmas al posto di Politano, non devi cambiare nulla e resti con il 4-3-3.

Meret? Solo Gigio Donnarumma spicca, nella mediocrità di portieri attuali. In questo contesto, Meret è un ragazzo di buone qualità tecnica, ma senza grande personalità”.

Se Natan dovesse essere buono il Napoli può tornare ai livelli dello scorso anno? “Ì giocatori non sono meloni, posso dire sicuramente che Natan non sarà mai Kim. Un pacco? Non lo definirei tale. È brasiliano ed ha bisogno di giocare in un certo modo. È arrivato da mesi e si usano scuse per giustificare il suo mancato utilizzo. Il Napoli doveva solo comprare un grande centrale, Natan è stato una quarta scelta”.