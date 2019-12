Fedele: "Ancelotti a Napoli una delusione, non sta avendo attributi! Accusa ad ADL: doveva esonerare Ancelotti subito dopo la partita di ieri!"

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ancelotti a Napoli è stato una delusione, non sta avendo gli attributi. Il Napoli ieri ha giocato con un 4-3-3: Zielinski vertice basso, un terzino destro che è un marcatore, a sinistra un terzino destro ed in avanti un solo giocatore, vale a dire Insigne. Poi dopo è passato al 4-2-4 con ali che non rientravano. Faccio un’accusa a De Laurentiis: deve tutelare il Napoli ed i suoi calciatori, se fossi stato il presidente avrei esonerato il tecnico subito dopo la partita!”