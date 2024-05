Fedele a CN24: "Si sta sottovalutando la problematica Kvaratskhelia, o lo si accontenta o va venduto! A Napoli vedremo un Conte 2.0"

Calciomercato Napoli - Il procuratore dell’attaccante dell’Empoli Francesco Caputo, Gaetano Fedele, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Antonio Conte ed il Napoli? Una sensazione positiva, Conte è ciò che c’è di meglio sul mercato. Tutto sta ora nel vedere come mandare avanti il rapporto con De Laurentiis e la società, la divisione dei ruoli in base a ciò che accadrà: credo che la difficoltà sia questa, se le belle parole iniziali verranno poi mantenute nel tempo.

Conte e l’assenza di Coppe? Non giocarle da una parte è positivo per la preparazione, ma bisogna dare una valenza maggiore a campionato e Coppa Italia: a me preoccupa il come poter convincere giocatori abituati alle competizioni internazionali a venire a Napoli.

Vedremo un Conte 2.0, un Conte abituato a giocatori di prima fascia che invece si mette alla prova con un club che non gioca le coppe: questo gap economico che esiste verrà colmato in qualche modo prendendo giocatori che hanno fame di far bene, non di prima fascia.

Si sta sottovalutando la problematica Kvaratskhelia, va affrontata subito: o va accontentato immediatamente o va venduto, si deve essere consapevoli che sia un argomento da trattare subito.

Di Lorenzo? Logico che i giocatori in momenti di difficoltà non sappiano che Napoli ritroveranno, se Conte ha dei giocatori da cui ripartire allora li responsabilizza, li gratifica in modo da ottenere il meglio.

Caputo salvo con l’Empoli? Ha avuto una stagione particolare, ma l’impresa è stata storica: sembravano spacciati ad un punto della stagione, far gol nel recupero è stato sofferto così come il gol preso a Udine la settimana prima”