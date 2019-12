Fava a CN24: "Basta, serve la risposta per i tifosi e la società: giocare contro è da vigliacco. Ancelotti? Al Napoli serve Sarri, allenatore che lavora..."

Ultime calcio Napoli - Dino Fava è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“I calciatori del Napoli devono dare una forte risposta a tifosi e società. Mi auguro che il Napoli possa giocare da Napoli, visto che mancano i risultati. Non ho nulla contro Ancelotti, ha vinto tantissimo, ma non è un allenatore da Napoli. Da grandissime squadre, da grandi giocatori che sono già formati. Napoli ha bisogno di un allenatore come Sarri che lavora sulla tattica e sul gioco. I giocatori non giocano contro l'allenatore o la società. Si gioca, lo fai, ma non riesci a fare bene dopo quello che fai in allenamento. Non giochi bene, non dai il massimo, questo si, ma sarebbe da vigliacco. Sono contro i ritiri, ma delle volte serve. Il Napoli ha ottimi giocatori, non è a livello della Juventus e dell'Inter ma se la può giocare alla grande".