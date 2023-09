Fassone: "Supercoppa, un problema per Napoli e Fiorentina ma a votare sono i presidente in Lega"

Marco Fassone è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Supercoppa? Le decisioni vengono prese a livello di Lega che riceve proposte di vari organizzatori. Se ne parla un anno prima e con introiti elevati si accettano. Gli organizzatori obbligano a presentarsi con la miglior rosa disponibile. Chi va in coppa d'Africa è assente giustificato, ma Napoli e Fiorentina avranno maggiori problemi rispetto alle altre. In Italia, oggi, si cerca di trovare qualcosa nella pausa invernale che consente di andare in paesi dove il clima caldo aiuta anche nella preparazione della seconda parte di stagione. Indennizzo? Un equilibrio economico sarà trovato: qualcosa c'è già, altro si farà sicuramente. Nel calcio, quando compaiono nuovi player che aggiungono soldi al sistema vanno accolti sempre bene e oggi è il caso dell'Arabia".