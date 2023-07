Fassone: "Per il Napoli sarà difficile ripetersi, ha fatto bene a cambiare allenatore e direttore in un solo colpo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore generale del Napoli Marco Fassone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’Arabia Saudita ha un grosso progetto che coinvolge anche il calcio, e hanno talmente tanto denaro che posso capire qualche turbamento nei giocatori di 26-28 anni per cifre possibili solo nei top club inglesi. Per il Napoli sarà difficile ripetersi? Molto, il Napoli ha fatto bene a cambiare allenatore e direttore in un solo colpo: si avvia verso la nuova stagione con un coach nuovo, iniziare un campionato vinto con un calcio meraviglioso e con un allenatore nuovo aumenta il livello di complessità, al di là degli auguri di ripetere l’ottima stagione fatta”