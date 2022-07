Fassone: "Cristiano Ronaldo al Napoli? Idea che non sta in piedi, le cifre sono talmente alte che non ci rientri mai"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex direttore generale del Napoli Marco Fassone, rilasciando alcune dichiarazioni.

“L’accesso in Champions League con il Napoli? Fu molto bello, quando conquistammo il terzo posto fu una festa grandissima: ho dei ricordi molto belli di quell’annata.

Il Napoli senza gli ingaggi di Insigne e Mertens potrebbe prendere Dybala a 7 milioni netti? Economicamente facciamo finta che questi sette milioni non siano corredati da commissioni e bonus alla firma: se il Napoli mantiene il livello complessivo degli stipendi vicino a quello dello scorso anno, e Paulo porta vantaggi economici in più, allora la questione sta in piedi. Cristiano Ronaldo garantirebbe 200mila magliette vendute a 150 euro? Al Milan me lo chiesero e studiai i numeri, è una idea che non sta in piedi: se vuoi giocartela col Barcellona o col Real Madrid ti può servire, se vuoi fare solo i numeri le cifre sono talmente alte che non ci rientri mai”