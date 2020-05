Fase 2, De Magistris teme l'esodo dal Nord: "Bisognava fare il tampone a tutti"

Ultime Coronavirus - Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, ai microfoni di Mattino Cinque, esprime le sue paure per il previsto esodo dal Nord dei meridionali:

"Spero che non accada quello che è accaduto l'8 marzo con l'esodo: lì il Paese era ancora impreparato. Sono amareggiato perché avevamo chiesto ai presidenti di Regione di non limitarsi, in questi controlli al rilievo della temperatura e al test rapido solo per chi supera 37,5 gradi, perché dopo 2 mesi e milioni di euro spesi almeno i tamponi in questi casi avrebbero tutelato tutti".