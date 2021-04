Fascetti: "Gattuso sulla graticola da mesi, ha subito critiche eccessive! Futuro? Mi piace molto Juric"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Eugenio Fascetti, allenatore.

"A parte lo Scudetto è un finale di campionato bello e interessante, il Napoli ha due partite che possono decidere molto contro Inter e Lazio. Dopo ha un calendario che sembra più facile ma incontrerà comunque tante squadre che lottano per non retrocedere. Il campionato però mi sembra migliore di quelli degli anni scorsi. Corsa su chi? Intanto vinca le prossime due partite e poi si può cominciare a ragionare. Gattuso? Critiche eccessive, nel rapporto tra presidente e allenatore sicuramente qualcosa si è creato. Non è bello vedere un allenatore sulla graticola da mesi. Panchina? A me piace Juric, la squadra in due anni ha fatto bene soprattutto grazie a lui. Bari? Piazza bella e pericolosa, mi spiace che anche quest'anno debbano fare i playoff che sono un terno al lotto".