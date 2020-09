Fascetti: "Ecco la mia griglia per la Serie A 2020/21"

Ultimissime Calcio Napoli - Eugenio Fascetti, ex calciatore e allenatore, ha svelato la propria griglia di partenza per la Serie A che partirà domani. Ecco quanto riferito ai microfoni di Tuttomercatoweb:

Juve leggero vantaggio nella lotta scudetto poi vedo Inter, Lazio, Atalanta, Napoli ma anche il Milan si è avvicinato, ha fatto un bel lavoro. Il gruppo Juve ha un anno in più ma con Dzeko è stato trovato il punto di riferimento adatto a Ronaldo. E poi ci sono sempre i 5 cambi, la panchina lunga serve e si vedrà la mano del tecnico. Faccio gli auguri a Pirlo, sono curioso di vederlo. Tornado a Dzeko, tiene palla, in area si sente e poi quando non sai cosa fare butti palla lunga su di lui. Dybala-Dzeko-Ronaldo lo vedo, Suarez-Dzeko Ronaldo sul piano tecnico non ci sta. L'Inter da scudetto con Kantè? No, è già buona ma manca un po' di qualità. E' forte fisicamente, tatticamente messa bene ma vedo pochi giocatori che inventano, serve un Eriksen che però non è quello che abbiamo visto finora