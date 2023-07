Faraoni, l'agente: "Piace al Napoli, ma non ha l'esigenza di lasciare Verona! Se poi Zanoli dovesse andare via..."

Notizie Napoli calcio. Mario Giuffredi, agente di Davide Faraoni del Verona, è intervenuto nel corso di 'Si gonfia la rete', in onda su Radio Crc.

Queste le parole di Mario Giuffredi sull'interessamento del Napoli per l'esterno Davide Faraoni:

Faraoni? Piace al Napoli, ma è il capitano del Verona, nessuno vuole mandarlo via e lui sta bene. Se dovesse nascere un'opportunità la prenderemo in considerazione, ma non se n'è più parlato. Magari non se ne parlerà più perché il Napoli terrà Zanoli. Faraoni ha comprato casa a Verona, ha deciso di vivere lì, non ha l'esigenza di andare al Napoli. Se ci sarà l'opportunità ne parleremo e se il giocatore vorrà andare vedremo. Il Napoli deve fare prima la scelta su Zanoli, poi bisognerà vedere anche se il Verona e il calciatore vorranno fare questo trasferimento".