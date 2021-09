Faragò, l'agente: "Napoli? L'aver trattenuto i big aggiungendo Anguissa non è roba da poco. Spalletti ha dato mentalità e consapevolezza alla squadra" [ESCLUSIVA]

Napoli calcio - Diego Nappi, agente di Paolo Faragò, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Il Napoli lo vedo consapevole delle proprie forze. Vero, non ha fatto praticamente tante operazioni in entrata ma non ha ceduto i suoi pezzi pregiati che non è roba da poco. Quello che serviva a centrocampo l'hanno preso. Spalletti, fin dal primo giorno, ha detto di avere un organico forte e sono sicuro che avrà inculcato questa mentalità nella testa dei calciatori. Faragò? Penso tra una ventina di giorni dovrebbe tornare a disposizione. Mazzarri lo conosciamo tutti e sappiamo quanto può incidere su un gruppo anche se ha avuto poco tempo. Il Cagliari è una squadra scorbutica in questo momento ma il Napoli sta bene. Ogni partita però ha una sua storia, per essere una grande squadra devi avere concentrazione e continuità e gli azzurri dovranno restare con i piedi per terra"