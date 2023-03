Anna Falchi: "Scudetto al Napoli meritato: sarò in città per festeggiare"

Anna Falchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Sarà una bellissima partita, con colori magnifici da una parte e dall'altra. Tifo Lazio ma sono contenta per il Napoli. Sarri è stato in azzurro e so quanto ci tiene a quelle sue annate. Il Napoli si merita lo scudetto, 65 punti su 72 sono da record. Se tutto va come dovrà andare, sarà lì a festeggiare".