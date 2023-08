Faggiano: "Avrei voluto prendere Di Lorenzo dal Matera, ho fatto la sua fortuna. Pompilio asso nella manica, Meluso ha un grande collaboratore"

Daniele Faggiano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli si è mosso bene sul mercato con colpi mirati. Possono fare bene anche in questa stagione, il prolungamento di Mario Rui e Juan Jesus dimostra la continuità di progetto di questo club campione d'Italia. Meluso ha accanto a se Pompilio che è un grande operatore di mercato. Quando si lavora di gruppo, non c'è chi primeggia sull'altro. Sono le situazioni a fare la fortuna. A Parma avrei voluto prendere Di Lorenzo dal Matera, per me poteva giocare ovunque in difesa. Non prendendolo ho fatto la sua fortuna probabilmente".