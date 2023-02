Faccini: "Zaniolo potrebbe andare al Milan l'anno prossimo, ma occhio a Napoli e Juve"

Calciomercato Napoli - Paolo Alberto Faccini, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del futuro di Nicolò Zaniolo, che potrebbe mettere una clausola per tornare in Italia nel caso dovesse andare in Turchia: "La volontà del ragazzo espressa era quella del Milan e le volontà sono importanti. Credo terrà una clausola per lasciare la porta aperta all’Italia. Dico il Milan perché il ragazzo aveva espresso quella voglia. Napoli e Juventus, comunque, potrebbero guardare alla finestra”.

Mourinho è stato molto duro con i nuovi arrivi, che idea si è fatto?

“Dal di fuori sembra che siano operazioni non condivise con l’allenatore. Il mister, poi, fa le sue scelte facendo delle valutazioni. Ricordiamo che la Roma ha anche Belotti che, per ora, ha fatto poco. Il mister sicuramente ha le idee chiare”.