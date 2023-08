Fabrizio Romano: "Gabri Veiga, dalle visite mediche alla beffa: cosa è successo davvero in poche ore"

Calciomercato Napoli - Intervenuto sul canale YouTube di SosFanta, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha ricostruito la telenovela Gabri Veiga fino ad arrivare al colpo di scena finale: “È stato uno dei casi più importanti dell'estate. A prescindere da Napoli e del Celta Vigo farà la storia perché è la prima volta che un giocatore così giovane e così forte ha scelto di andare in Saudi League. Cosa è successo, il Napoli su Gabri Veiga ha lavorato per settimane, anche con intelligenza e abilità . A giugno il Napoli ha primi incontri conoscitivi con l'entourage del giocatore e in quel momento capisce che c'è troppa confusione attorno al ragazzo. C'era il Liverpool, il Chelsea e il Napoli aspetta ed entra in azione a fine luglio. L'operazione diventa caldissima mentre sta chiudendo la cessione di Zielinski e poi diventa fatta il venerdì della settimana scorsa. Il Napoli chiude dopo aver trattato a lungo. Nel frattempo il Napoli, da quell che mi risulta, rifiuta l'offerta dell'Al-Ahli per Zielinski mentre il giocatore era pronto ad andare a giocare in Saudi. Nonostante questo, il Napoli nella notte tra giovedì e venerdì chiudono l'operazione. L'accordo arriva intorno alle 7 del mattino. Visite mediche prenotate con l'arrivo del giocatore domenica a Napoli e il club pronto a partire con tutto l'iter dei contratti. Quello che succede tra sabato e domenica che impedisce a Gabri Veiga di raggiungere l'Italia è un problema tra club, sulle condizioni.

In particolare da quel che mi risulta sui termini di pagamento. Come e quando pagare questa cifra, in questa situazione si crea tanta confusione e già dalla serata di lunedì e la mattina di martedì la situazione diventa quasi irrecuperabile. La soluzione non arriva e c'è il silenzio totale. L'operazione va in standby e nella serata di martedì e nella giornata di mercoledì l'Al-Ahli passa dal pensiero di Gabri Veiga all'offerta ufficiale al Celta Vigo. La cifra è la stessa di quella proposta dal Napoli ma con condizioni di pagamento più vantaggiose per gli spagnoli che avrebbero il denaro subito. Ecco perché il Celta accetta l'offerta e il giocatore parla direttamente con l'allenamento del club Saudita, Matthias Jaissle ex allenatore del Salisburgo provando a convincerlo e nel pomeriggio di mercoledì c'è l'accordo. Le visite mediche vengono prenotate per Parigi e poi il giocatore parte per l'Arabia. Alcuni dei grandi giocatori che sono in quella squadra come Firmino e Maharez hanno parlato con lui.