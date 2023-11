Fabio Cannavaro, l'assistente tecnico: "Ha vinto tutto in Oriente. Napoli? Non teme le pressioni"

Ciccio Troise, allenatore e assistente tecnico di Fabio Cannavaro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21:

"Solo qualche mese fa, ve lo ricordo, Cannavaro poteva andare a guidare la Nazionale Italiana. Abbiamo allenato dei grandissimi giocatori come Alexandre Pato ed Axel Witsel che in Europa hanno vinto. La squadra di Cannavaro ha vinto tutto in Oriente. Spero che il Napoli trovi il nome giusto, al di là di tutto. Questo Napoli è molto forte, ha una rosa importante e bisogna trovare la personalità che colleghi in modo uniforme tutte le sue caratteristiche. Cannavaro ha grande personalità e sa come trasmetterla.

Se prometto di tornare in trasmissione, tra una settimana, a parlare di come giocherà il nuovo Napoli, in caso di firma di Cannavaro col club azzurro? Non posso prometterlo, ma me lo auguro".