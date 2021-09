Fabio Cannavaro a Sky: "Osimhen con me non avrebbe toccato palla! Insigne accontenterà i tifosi"

Fabio Cannavaro ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione del Napoli:

"Come si marca Osimhen? Con me non avrebbe toccato palla (ride, ndr). Anche lui sta dimostrando grandissime qualità, fa reparto da solo, tiene impegnata una difesa intera, sa giocare senza palla e attacca la profondità. Sta facendo la differenza alla pari di Insigne.

Insigne deve fare le sue valutazioni come è giusto che sia. Il fatto che è capitano, tifoso e bandiera del Napoli lo porterà insieme al suo entourage a trovare la soluzione giusta per accontentare anche i tifosi, che in Lorenzo credono tanto.

Anguissa? Sta dimostrando un valore incredibile. Si è trattato di un affare low cost. è stato un grandissimo affare. Per un difensore, averlo davanti non è male: fa da schermo, è un lavoro importante per la difesa".