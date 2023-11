Fabian Ruiz: "Napoli si è meritata lo scudetto per come vive il calcio. Sono legatissimo a quell'ambiente"

Fabian Ruiz ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Pentito? No no, al contrario: sono contento per tutti. Per me, che ho conquistato il mio primo titolo in carriera, e per Napoli, la città, la squadra, i miei ex compagni. Sono legatissimo a quell'ambiente, si sono meritati il titolo per come vivono il calcio. Chiaro, mi avrebbe fatto piacere vincerlo prima da protagonista. In Francia sto benissimo"