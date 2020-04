Fabian Ruiz, l'agente: "Normale l'interesse di grandi club. Rinnovo? Tutto rimandato a fine stagione"

lvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Calciomercato.it:

L’ATTENZIONE DELLE BIG SPAGNOLE

“Mi pare normale che le grandi squadre chiedano informazioni e si interessino alla sua situazione. Da tre anni gioca ad un livello altissimo, ha conquistato un posto da titolare nella Nazionale spagnola, cosa complicatissima vista la concorrenza, è stato il miglior calciatore dell’Europeo Under 21… Con questo cammino, sarebbe strano il contrario. Abbiamo tenuto costantemente informato il Napoli di questi interessamenti attraverso You First Italia, con Miguel Alfaro”.

IL RINNOVO?

“Mesi fa decidemmo di sospendere la questione rinnovo fino al termine della stagione, e non credo ci saranno nuovi contatti finché non termineranno le competizioni, cosa che non sappiamo quando accadrà. Fabián, in ogni caso, è concentrato al 100% sul Napoli”.