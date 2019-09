Fabian, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky nel prepartita della gara con la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ancelotti è una persona importante per me perché mi ha sempre dato fiducia. Devo lavorare per fare bene ciò che mi chiede. Abbiamo voglia di far bene stasera, sarà una gara difficile ma abbiamo lavorato bene in settimana. Dobbiamo far bene davanti alla nostra gente e prendere i tre punti”.