Fabbroni: "Conte sta lottando contro il fatalismo napoletano. Pretende qualità del lavoro e quindi risultati"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo  è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Le conferenze di Conte sono sempre interessanti dal punto di vista giornalistico. Quando uno sportivo offre almeno 3-4 titoli significa che le sue conferenze sono interessanti. La mia impressione è che Conte a Napoli si stia divertendo molto. Voglio dire che lui è stato dall’altra parte della barricata: lì dove il potere calcistico si è esibito per molto tempo. Adesso che fa un po’ il paladino meridionalista e napoletano mi sembra quasi “liberato” e davvero se stesso. Ho la sensazione che può dire davvero quello che pensa. Mette sempre il dito nella piaga, e lo fa con sinceritĂ e senza che si possa disconoscere la sua capacitĂ di essere un vincente. Sta provando a ricollocare Napoli in questo piccolo “Olimpo” dei vincenti a ogni costo. In questa cittĂ c’è sempre un fatalismo eccessivo, invece lo sport si fa con programmazione e qualitĂ . In questo caso il risultato va preteso e Conte pretende che questo accada. Ecco la rivoluzione che lui sta portando”.Â