Eziolino Capuano: "Oggi è il 4 luglio e faccio un pronostico sulla stagione del Napoli"

Dove arriverĂ il Napoli di Antonio Conte? E’ questa la grande curiositĂ che gira attorno al neo tecnico azzurro sia in cittĂ che fuori, soprattutto dopo aver visto il nuovo calendario di Serie A per un in inizio sulla carta teoricamente agevole per gli azzurri.Â

Il pronostico di Eziolino Capuano sul Napoli di ConteÂ

Eziolino Capuano, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, si è sbilanciato ocn un pronostico a tal proposito: “Oggi è giovedì 4 luglio 2024 e vi dico che il Napoli lotterĂ con l’Inter per lo scudetto. Le cose si dicono prima e io i sbilancio, perchĂ© Conte è il vero top player di questa formazione”. E a proposito di calendario: “Conte nemmeno lo guarda - assicura Capuano -, è un alleantore con troppa persoalitĂ per farsi intimorire dagli avversari”.Â