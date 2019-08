Michele Pazienza, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva.

"Con Lukaku l'Inter si è avvicinata moltissimo al Napoli. Gli azzurri per mantenere il ruolo di anti Juventus dovranno rinforzarsi in attacco. Icardi sarebbe l'ideale per Ancelotti. La Fiorentina finora si è mossa bene sul mercato, prendendo calciatori che conoscono già la Serie A o addirittura la piazza di Firenze come Badelj. Sarà una buona squadra che cercherà di mettere le basi per crescere negli anni".