Ex Napoli, Gianello: "Opina o Meret? Il colombiano ha grande esperienza, Alex garanzia per i prossimi 10 anni"

Notizie Calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Matteo Gianello, ex Verona e Napoli:

“Ospina o Meret? Ospina ha molta esperienza, ha giocato anche in Premier ed è si assoluto valore. Quando Meret fu acquistato dal Napoli, io dissi che il Napoli deve tenerselo stretto perché di assoluta affidabilità per i prossimi 10 anni. Lo penso ancora, è un portiere che si sta formando anche a livello fisico. Ha avuto vari infortuni dovuta a qualche fragilità fisica ma sta crescendo. Giocherei con Meret tutta la vita".