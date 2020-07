Ex Napoli, Daino: "Con Gattuso dall'inizio il Napoli avrebbe potuto ambire a un posto Champions"

Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Daniele Daino, ex calciatore

“Bologna-Napoli è una partita interessante nonostante il Napoli non abbia nulla da chiedere a questo campionato nel senso che è ben saldo in Europa League e difficilmente agguanterà la Champions. Mihajlovic invece è molto arrabbiato e partite del genere sono sempre interessanti per capire come reagisce la squadra dopo il pari col Parma. Il Napoli è una squadra di prima fascia e lo era anche con Ancelotti. La scelta del tecnico non è stata vincente perché mentre nel primo anno il lavoro di Sarri continuava a produrre i suoi effetti, al secondo anno sono venuti fuori tutti quei problemi intravisti, va detto, già l’anno prima. Ancelotti ha voluto stravolgere un’identità di squadra. Se ci fosse stato Gattuso sin dall’inizio della stagione, il Napoli avrebbe tranquillamente potuto ambire alla Champions”.