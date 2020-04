Alemao: "Everton sarebbe un ottimo colpo per il Napoli, sarebbe perfetto! Lozano? E' veramente un peccato"

Notizie calcio Napoli - Ricardo Alemao, ex storico centrocampista del Napoli, è ntervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Everton è un giocatore che potrebbe essere perfetto per il Napoli e secondo me farebbe un ottimo acquisto. E' un giocatore molto conosciuto in Brasile ed ha anche una mentalità europea come sta dimostrando in questi anni. Lozano è un peccato perchè è un giocatore forte ma non è facile dimostrare il tuo valore in Europa anche se in patria sei un fenomeno. Nel calcio ci sono tanti esempi del genere come Renato Gaucho (Portaluppi) che in Brasile era considerato un fuoriclasse, mentre a Roma non ha fatto bene. Ed è un peccato perchè poi in Europa lo si ricorderà come uno che non ha fatto bene entre è un giocatore molto forte. A voltè è questione di carattere, perchè Napoli è un posto speciale dove il calcio si vive con grande passione. A Napoli sono stato benissimo sotto tutti gli aspetti. I tifosi sono eccezionali e il clima e il cibo fantastici. Vivevo a via Petrarca con una mare stupendo. Sono stato veramente a mio agio".