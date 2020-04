Ex Chelsea, Cahill attacca Sarri: "Difficle portargli rispetto per certe cose che ha fatto"

L'ex difensore del Chelsea racconta il rapporto con Sarri ed elogia Conte: "E' un grande allenatore, arroganza in senso positivo".

Ha lasciato un buon ricordo grazie all'Europa League, mal'operato di Maurizio Sarri ha diviso praticamente tutto il popolo del Chelsea per mesi. Chi lo idolatrava, chi non vedeva l'ora andasse via. In questa seconda fascia anche Gary Cahill, che dall'arrivo del tecnico della Juventus ha avuto spazio minimo.

Cahill, dal 2019 al Crystal Palace dopo essere stato simbolo del Chelsea nel secondo decennio del nuovo millennio, ha raccontato il suo rapporto con Sarri decisamente non idilliaco, visto e considerando alcune decisioni del mister mai andate giù al giocatore inglese.