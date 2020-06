Ex arbitro, Marelli: "Finale di Coppa Italia a Doveri, ha fatto una stagione eccezionale"

Notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro:

“Designazioni? Più che logica. Doveri è stato preservato per la finale, al 99% sarà lui. Non è il mio ideale di arbitro, ma fino a Marzo ha fatto una stagione eccezionale. Sarebbe una soddisfazione doppia per lui, arbitrare la finale di Coppa Italia all'Olimpico, sarà un ricordo unico, anche se a porte chiuse. Mi è piaciuto molto Gravina, ha tenuto una linea chiara fin dal primo momento. Norma anti-furbetti? Doverosa. Girano tantissimi soldi, quindi possono esistere furbetti. Finalmente si sono messi dei paletti stretti".