James, l'ex agente: "Napoli potrebbe esaltarlo! Porterebbe una qualità che al Napoli manca, non lo paragonerei a Maradona ma..."

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Bruno Carpeggiani, ex agente di James Rodriguez, rilasciando alcune dichiarazioni:

“James al Napoli? Io penso che porterebbe una qualità tecnica che al Napoli in questo momento manca, non lo paragonerei a Maradona ma è straordinario: non lo vedo e non lo sento da anni, da quando era un ragazzino. Napoli, col calore che ha, potrebbe esaltarlo. James predestinato? Prima che andasse al Porto c’era una trattativa con la Juventus che saltò, ci ho sempre creduto: fu capocannoniere della Libertadores e del campionato argentino. Se uno compra un calciatore, spera che ripeta in campo ciò che ha fatto e che ti ha spinto a comprarlo. James ha una duttilità tattica impressionante, può fare ciò che vuole tranne il centravanti. Nel 4-2-3-1 può fare tutti i ruoli dietro la punta, non il centrocampista centrale. Icardi? Non si discute, se arriva è tanto meglio. Ancelotti è un maestro, ogni materiale a disposizione lo migliorerebbe”