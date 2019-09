Everton, Jacomuzzi: "Il Liverpool non è imbattibile, in fase difensiva lasciano a desiderare! Ancelotti adotterà le mosse migliori per un risultato importante"

Carlo Jacomuzzi, emissario dell'Everton in Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il Liverpool è una delle migliori squadre d'Europa, ma non è certamente imbattibile. I Reds, in fase difensiva, lasciano molto a desiderare. Gli inglesi hanno una squadra votata all'attacco. In casa o fuori casa? Non c'è molta differenza perché loro puntano sempre alla vittoria, a cercare di fare a partita. Il Napoli dovrà fare una partita molto attenta e giudiziosa per battere i Reds, non prendere rischi inutili perché in ripartenza sono impressionanti. Sono convinto che il Liverpool, a differenza dello scorso anno, presterà più attenzione rispetto a quanto accadde nel match di Champions League della scorsa annata calcistica. Sono convinto però che Carlo Ancelotti saprà sicuramente adottare le mosse migliori per conquistare un risultato importante contro la compagine di Jurgen Klopp".