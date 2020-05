Everton, il padre: "Il Napoli la prossima settimana presenterà un'offerta al Gremio, con la crisi il presidente abbasserà le sue pretese"

Ultime notizie mercato Napoli - Tra i nomi più caldi in orbita Napoli c'è sicuramente quello del brasiliano Everton, uno dei talenti più affermati di tutto il panorama calcistico sudamericano. Nel suo contratto con il Gremio c'è una clausola rescissoria molto alta ma il club carioca ha già ammesso a più riprese che sono disposti a trattare. A proposito dell'opzione azzurra ha parlato il padre del ragazzo, Carlos Alberto, in una intervista concessa ai microfoni di GauchaZH:

"Il Napoli è venuto da lui e ha presentato un progetto. Da quel che so, dovrebbe inviare una proposta direttamente al Grêmio la prossima settimana. Napoli è una buona città. Il club disputa sempre la Champions League, ha sempre avuto ottime squadre. Prima, il presidente del Gremio (Romildo Bolzan) batteva i piedi. Il club era in condizioni finanziarie stabili. Non c'era crisi. Ma ora è un momento difficile e i club europei lo sanno e cercheranno di approfittarne".